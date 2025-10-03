Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Посольство Польши призывает сограждан соблюдать крайнюю осторожность, особенно в центре Тбилиси


03.10.2025   17:26


Посольство Польши предупреждает своих граждан о местных выборах, назначенных на завтра, 4 октября, и объявленных акциях протеста.

Посольство опубликовало соответствующее обращение в социальных сетях.

«В связи с местными выборами в Тбилиси 4 октября объявлены массовые акции протеста.

Мы рекомендуем нашим гражданам проявлять крайнюю осторожность и избегать больших скоплений людей в целях безопасности, особенно в центре Тбилиси, на проспекте Руставели, рядом со зданием Парламента и площадью Свободы.

Демонстрации могут привести к перебоям в движении.

Для получения актуальной информации, пожалуйста, следите за местными СМИ», — говорится в заявлении посольства.


