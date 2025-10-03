Посольство Польши призывает сограждан соблюдать крайнюю осторожность, особенно в центре Тбилиси

03.10.2025 17:26





Посольство Польши предупреждает своих граждан о местных выборах, назначенных на завтра, 4 октября, и объявленных акциях протеста.



Посольство опубликовало соответствующее обращение в социальных сетях.



«В связи с местными выборами в Тбилиси 4 октября объявлены массовые акции протеста.



Мы рекомендуем нашим гражданам проявлять крайнюю осторожность и избегать больших скоплений людей в целях безопасности, особенно в центре Тбилиси, на проспекте Руставели, рядом со зданием Парламента и площадью Свободы.



Демонстрации могут привести к перебоям в движении.



Для получения актуальной информации, пожалуйста, следите за местными СМИ», — говорится в заявлении посольства.





