Лидер грузинских коммунистов пожаловался КПРФ на оппозицию и «Мечту»

Коммунистическая партия России сообщила о телефонном разговоре одного из своих лидеров – заместителя председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбека Тайсаева – с председателем «Единой коммунистической партии Грузии» Теймуразом Самнидзе.



По информации КПРФ, Тайсаев передал Самнидзе приветствие от лидера партии Геннадия Зюганова и заявил, что «Союз коммунистических партий – КПСС выступает за восстановление дипломатических отношений между странами».





В грузинских муниципальных выборах 4 октября примут участие 12 партий, среди них нет «Единой коммунистической партии». По словам Самнидзе, «причина этого – правовая коллизия, возникшая во время парламентских выборов в октябре 2024 года», когда ЦИК отказал партии в регистрации. Самнидзе утверждает, что представители комиссии позже признали: отказ был «следствием внутренней ошибки ЦИК».



«Однако сложившаяся ситуация создала для партии правовой тупик. Согласно действующему законодательству, партии, не зарегистрированные для участия в парламентских выборах, для допуска к последующим выборам любого уровня должны заново пройти процедуру сбора 50 000 подписей», – отметил он.



Почему партия не стала собирать новые подписи для участия в муниципальных выборах, Самнидзе не пояснил.



В разговоре с Тайсаевым Самнидзе раскритиковал часть оппозиции, которая, по его словам, 4 октября планирует собрать сторонников и заявить о необходимости «мирного государственного переворота при поддержке Запада». Он также обвинил «Грузинскую мечту» в отсутствии реальной программы развития страны.



«Программа с действительно реализуемыми предложениями есть только у коммунистов», – заявил он, раскритиковав при этом «Хартию свободы», предусматривающую запрет советской символики.



Самнидзе также заявил, что народ Грузии выступает «за дружбу со всеми соседями» и, в частности, за участие страны в формате «3+3» (Россия, Турция, Иран – Армения, Азербайджан, Грузия).



«4 октября – это не выборы, а лишь попытка удержания власти», – заключил Самнидзе.





