Доступ к первичной медицинской помощи продолжает расширяться - Минздрав
03.10.2025 21:35
Доступ к первичной медицинской помощи продолжает расширяться – в сёлах открываются новые амбулатории, сообщили в министерстве здравоохранения Грузии.
Так, по данным ведомства, новые медучреждения открылись в Ланчхути, сёлах Нигвзиани и Джуруквети. Амбулатории построены и оснащены в соответствии с современными стандартами. Сейчас строительство медцентров также находится в активной фазе в деревнях Самегрело, Гурии и Имерети.
По словам министра Михаила Сарджвеладзе, «строительство и ремонт амбулаторий осуществляется в приоритетном порядке в тех сёлах, где существует наибольшая потребность в улучшении инфраструктуры».
При финансовой поддержке министерства здравоохранения в этом году медицинский холдинг строит сельские амбулатории в 15 сёлах страны, на что из государственного бюджета выделено более четырёх миллионов лари.
