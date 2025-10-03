Доступ к первичной медицинской помощи продолжает расширяться - Минздрав

03.10.2025 21:35





Доступ к первичной медицинской помощи продолжает расширяться – в сёлах открываются новые амбулатории, сообщили в министерстве здравоохранения Грузии.



Так, по данным ведомства, новые медучреждения открылись в Ланчхути, сёлах Нигвзиани и Джуруквети. Амбулатории построены и оснащены в соответствии с современными стандартами. Сейчас строительство медцентров также находится в активной фазе в деревнях Самегрело, Гурии и Имерети.



По словам министра Михаила Сарджвеладзе, «строительство и ремонт амбулаторий осуществляется в приоритетном порядке в тех сёлах, где существует наибольшая потребность в улучшении инфраструктуры».



При финансовой поддержке министерства здравоохранения в этом году медицинский холдинг строит сельские амбулатории в 15 сёлах страны, на что из государственного бюджета выделено более четырёх миллионов лари.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





