Доступ к первичной медицинской помощи продолжает расширяться - Минздрав


03.10.2025   21:35


Доступ к первичной медицинской помощи продолжает расширяться – в сёлах открываются новые амбулатории, сообщили в министерстве здравоохранения Грузии.

Так, по данным ведомства, новые медучреждения открылись в Ланчхути, сёлах Нигвзиани и Джуруквети. Амбулатории построены и оснащены в соответствии с современными стандартами. Сейчас строительство медцентров также находится в активной фазе в деревнях Самегрело, Гурии и Имерети.

По словам министра Михаила Сарджвеладзе, «строительство и ремонт амбулаторий осуществляется в приоритетном порядке в тех сёлах, где существует наибольшая потребность в улучшении инфраструктуры».

При финансовой поддержке министерства здравоохранения в этом году медицинский холдинг строит сельские амбулатории в 15 сёлах страны, на что из государственного бюджета выделено более четырёх миллионов лари.


