Зурабишвили: Никакой Третьей республики не будет, предсказания Кобахидзе о свержении — тоже фарс

03.10.2025 22:04





Никакой Третьей республики не будет, пока и Второй республики нет, в 1991 году мы восстановили независимость на основе Конституции Первой республики, — заявила бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Хочу ответить Ираклию Кобахидзе, который восхвалял эти якобы честные, необыкновенные завтрашние выборы, и в то же время угрожает нам, что готовится свержение чего-то. Оба вопроса – ложь. Никаких честных, свободных выборов завтра не будет. Это будет фарс и насмешка над обществом, которое мирно выходит на улицы уже год. Люди, которые выходят, чтобы получить свой голос и выборы, не будут удовлетворены тем фарсом, который состоится завтра. Нет ни свободы, ни какого-либо шанса это исправить — это выборы, проходящие в условиях диктатуры. Мы недавно видели пример этого в России.



Вторая, и ещё большая ложь, возможно, заключается в том, что предсказывает Кобахидзе, – попытку свержения, в которой объединятся все. И это тоже фарс, оскорбление общества, которое на протяжении всего года демонстрировало миру свою стойкость, выносливость и исключительно мирные демонстрации», – сказал Зурабишвили.



По её мнению, Кобахидзе пытается дискредитировать партии, обвиняя их в радикализме и тем самым потушить мирный протест.



«Это главная сила, сила, которую этот режим не смог сломить. Иногда людей много, иногда меньше, но они будут стоять до тех пор, пока мы не получим главные требования – парламентские выборы и мирная смена режима, отнявшего нас европейское будущее.



Давайте все будем очень спокойны. Я не пойду завтра на выборы и буду со своим народом на завтрашнем мирной акции, как была на всех важных митингах, и буду там до конца, столько, сколько потребуется», – заявила Саломе Зурабишвили.





