ЕС планирует ввести санкции против пропагандистских каналов Imedi TV и POSTV - Йозвиак


03.10.2025   22:08


Рикард Йозвиак, главред европейского бюро «Радио Свобода», пишет, что Евросоюз «рассматривает возможность введения санкций против грузинских СМИ Imedi и POSTV в рамках режима санкций за гибридную угрозу».

Йозвиак поясняет, что этот шаг означает, что в случае введения санкций эти телеканалы останутся без информационного бюро в ЕС, то есть их журналисты не смогут осуществлять свою деятельность.

«Санкции направлены против лиц, причастных к действиям российского правительства, которые угрожают основным ценностям ЕС и его стран-членов, их безопасности, стабильности, независимости и территориальной целостности. Санкции также вводятся в отношении тех, кто осуществляет гибридную деятельность против третьих государств и международных организаций», — отмечает журналист.


