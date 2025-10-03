ЕС планирует ввести санкции против пропагандистских каналов Imedi TV и POSTV - Йозвиак

Рикард Йозвиак, главред европейского бюро «Радио Свобода», пишет, что Евросоюз «рассматривает возможность введения санкций против грузинских СМИ Imedi и POSTV в рамках режима санкций за гибридную угрозу».



Йозвиак поясняет, что этот шаг означает, что в случае введения санкций эти телеканалы останутся без информационного бюро в ЕС, то есть их журналисты не смогут осуществлять свою деятельность.



«Санкции направлены против лиц, причастных к действиям российского правительства, которые угрожают основным ценностям ЕС и его стран-членов, их безопасности, стабильности, независимости и территориальной целостности. Санкции также вводятся в отношении тех, кто осуществляет гибридную деятельность против третьих государств и международных организаций», — отмечает журналист.





