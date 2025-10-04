Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Иванишвили выразил надежду, что избиратели проявят активность


04.10.2025   10:58


Какие бы заявления ни сделали наши оппоненты, если они не будут объективными, у грузинского общества, как правило, нет на них никакой реакции,- указанное заявление журналистам сделал грузинский олигарх Бидзина Иванишвили.

Он также выразил надежду на то, что на сегодняшних выборах общество будет активным.

«Развитие гражданского общества, которое удалось нашему обществу, и оно максимально взяло власть в свои руки, выражается именно в фиксации правильной позиции на выборах. Благодаря этому мы получили то, что имеем сегодня. У нас есть успехи по всем направлениям. Какие бы заявления ни сделали наши оппоненты, если они не будут объективными, у грузинского общества, как правило, нет на них никакой реакции. Это самое большое достижение для общества, что оно научилось отличать черное от белого. Надеюсь, что и сегодня общество будет активным, люди придут к избирательным урнам максимально мобилизованными и сделаю правильный выбор», - заявил Иванишвили.


