В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления


04.10.2025   11:07


Сегодня, 4 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. В масштабах страны в 64 муниципалитетах будут избраны члены собраний и мэры городов и общин. Конкретно сроком на 4 года будут избраны 64 мэра и 2 058 членов собраний.

На муниципальные выборы зарегистрированы 12 политических партий. Партийные списки на выборы в Тбилисское городское собрание представили все 12 партий.

Вместе с тем, часть оппозиционных объединений бойкотирует выборы. О своем отказе участвовать в выборах заявили: "Национальное движение", "Коалиция за перемены", "Федералисты" и еще ряд оппозиционных партий. В выборах принимают участие "Лело –Сильная Грузия" и партия "Гахария за Грузию". Указанные партии договорились о сотрудничестве в рамках выборов, они заключили соответствующий меморандум и в некоторых избирательных округах представили единых кандидатов.

В выборах в органы местного самоуправления принимают участие следующие партии:

"Отечество, язык, вера" - №1

"Консерваторы за Грузию" - №3

"Наша объединенная Грузия" - №5

"Свободная Грузия" - №7

"Альянс патриотов Грузии" - №8

"Сильная Грузия - Лело" - №9

"Грузия" - №11

"Партия зеленых" - №12

"Народная власть" - №14

"Гахария за Грузию" - №25

"Гирчи" - №36

"Грузинская мечта" - №41.

В Тбилиси зарегистрировано 9 кандидатов. За пост мэра борются:

Георгий Гачечиладзе - "Партия зеленых";

Каха Кукава - "Свободная Грузия";

Зураб Махарадзе - "Консерваторы за Грузию";

Ираклий Купрадзе – единый кандидат от "Сильная Грузия - Лело" и "Гахария за Грузию";

Отар Читанава - "Альянс патриотов Грузии";

Каха Каладзе - "Грузинская мечта";

Георгий Лилуашвили - "Грузия";

Теймураз Бокелавадзе - "Отечество, язык, вера";

Яго Хвичия - "Гирчи".

В остальных 63 муниципалитетах, за исключением Тбилиси, зарегистрировано 112 кандидатов на пост мэра, в том числе 4 кандидата, выдвинутые инициативными группами.

Что касается зарегистрированных кандидатов в мажоритарные депутаты – всего зарегистрировано 2 228 кандидатов, в том числе в Тбилиси - 160 кандидатов. Инициативными группами выдвинуто - 32 кандидата.


﻿
