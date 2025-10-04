В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления

04.10.2025 11:07





Сегодня, 4 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. В масштабах страны в 64 муниципалитетах будут избраны члены собраний и мэры городов и общин. Конкретно сроком на 4 года будут избраны 64 мэра и 2 058 членов собраний.



На муниципальные выборы зарегистрированы 12 политических партий. Партийные списки на выборы в Тбилисское городское собрание представили все 12 партий.



Вместе с тем, часть оппозиционных объединений бойкотирует выборы. О своем отказе участвовать в выборах заявили: "Национальное движение", "Коалиция за перемены", "Федералисты" и еще ряд оппозиционных партий. В выборах принимают участие "Лело –Сильная Грузия" и партия "Гахария за Грузию". Указанные партии договорились о сотрудничестве в рамках выборов, они заключили соответствующий меморандум и в некоторых избирательных округах представили единых кандидатов.



В выборах в органы местного самоуправления принимают участие следующие партии:



"Отечество, язык, вера" - №1



"Консерваторы за Грузию" - №3



"Наша объединенная Грузия" - №5



"Свободная Грузия" - №7



"Альянс патриотов Грузии" - №8



"Сильная Грузия - Лело" - №9



"Грузия" - №11



"Партия зеленых" - №12



"Народная власть" - №14



"Гахария за Грузию" - №25



"Гирчи" - №36



"Грузинская мечта" - №41.



В Тбилиси зарегистрировано 9 кандидатов. За пост мэра борются:



Георгий Гачечиладзе - "Партия зеленых";



Каха Кукава - "Свободная Грузия";



Зураб Махарадзе - "Консерваторы за Грузию";



Ираклий Купрадзе – единый кандидат от "Сильная Грузия - Лело" и "Гахария за Грузию";



Отар Читанава - "Альянс патриотов Грузии";



Каха Каладзе - "Грузинская мечта";



Георгий Лилуашвили - "Грузия";



Теймураз Бокелавадзе - "Отечество, язык, вера";



Яго Хвичия - "Гирчи".



В остальных 63 муниципалитетах, за исключением Тбилиси, зарегистрировано 112 кандидатов на пост мэра, в том числе 4 кандидата, выдвинутые инициативными группами.



Что касается зарегистрированных кандидатов в мажоритарные депутаты – всего зарегистрировано 2 228 кандидатов, в том числе в Тбилиси - 160 кандидатов. Инициативными группами выдвинуто - 32 кандидата.





