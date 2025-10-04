|
В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления
04.10.2025 11:07
Сегодня, 4 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. В масштабах страны в 64 муниципалитетах будут избраны члены собраний и мэры городов и общин. Конкретно сроком на 4 года будут избраны 64 мэра и 2 058 членов собраний.
На муниципальные выборы зарегистрированы 12 политических партий. Партийные списки на выборы в Тбилисское городское собрание представили все 12 партий.
Вместе с тем, часть оппозиционных объединений бойкотирует выборы. О своем отказе участвовать в выборах заявили: "Национальное движение", "Коалиция за перемены", "Федералисты" и еще ряд оппозиционных партий. В выборах принимают участие "Лело –Сильная Грузия" и партия "Гахария за Грузию". Указанные партии договорились о сотрудничестве в рамках выборов, они заключили соответствующий меморандум и в некоторых избирательных округах представили единых кандидатов.
В выборах в органы местного самоуправления принимают участие следующие партии:
"Отечество, язык, вера" - №1
"Консерваторы за Грузию" - №3
"Наша объединенная Грузия" - №5
"Свободная Грузия" - №7
"Альянс патриотов Грузии" - №8
"Сильная Грузия - Лело" - №9
"Грузия" - №11
"Партия зеленых" - №12
"Народная власть" - №14
"Гахария за Грузию" - №25
"Гирчи" - №36
"Грузинская мечта" - №41.
В Тбилиси зарегистрировано 9 кандидатов. За пост мэра борются:
Георгий Гачечиладзе - "Партия зеленых";
Каха Кукава - "Свободная Грузия";
Зураб Махарадзе - "Консерваторы за Грузию";
Ираклий Купрадзе – единый кандидат от "Сильная Грузия - Лело" и "Гахария за Грузию";
Отар Читанава - "Альянс патриотов Грузии";
Каха Каладзе - "Грузинская мечта";
Георгий Лилуашвили - "Грузия";
Теймураз Бокелавадзе - "Отечество, язык, вера";
Яго Хвичия - "Гирчи".
В остальных 63 муниципалитетах, за исключением Тбилиси, зарегистрировано 112 кандидатов на пост мэра, в том числе 4 кандидата, выдвинутые инициативными группами.
Что касается зарегистрированных кандидатов в мажоритарные депутаты – всего зарегистрировано 2 228 кандидатов, в том числе в Тбилиси - 160 кандидатов. Инициативными группами выдвинуто - 32 кандидата.
