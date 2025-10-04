ЦИК Грузии: Аппарат по подсчету голосов физически не может принять более одного бюллетеня

04.10.2025 12:37





Аппарат по подсчету голосов физически не может принять более одного бюллетеня. Удивляет то, что говорят много, а на избирательных участках пока что не написана ни одна жалоба, - так пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани прокомментировала заявление представителей «Лело – Сильная Грузия» о том, что «на двух участках в Самгорском районе Тбилиси некоторым избирателям было выдано по 2 бюллетеня».



По ее словам, возможно, было допущено превышение, и избирателям было выдано по 2 бюллетеня, однако председатели избирательных комиссий произведут надлежащее реагирование, и по этому поводу будут написаны разъяснительные.



«Хочу успокоить избирателей, аппарат по подсчету голосов физически не может принять 2 бюллетеня. Возможно, было допущено превышение, и избирателям было выдано по 2 бюллетеня, однако председатели избирательных комиссий обязательно произведут надлежащее реагирование, и по этому поводу будут написаны разъяснительные, но, что самое главное, аппарат по подсчету голосов физически не может принять более одного бюллетеня. Удивляет то, что говорят много, а на избирательных участках пока что не написана ни одна жалоба. Ни в одном округе, ни на одном избирательном участке не написано ни одной жалобы. Наблюдательные организации имеют возможность написать жалобу. Мы же, со своей стороны, обязаны немедленно произвести реагирование и устранить злоупотребления на участках», - заявила Иоселиани.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





