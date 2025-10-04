Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Купрадзе: Лучший способ защититься от избирательных фальсификаций, давления и насилия — высокая явка


04.10.2025   12:51


«Лучший способ защититься от избирательных фальсификаций, давления и насилия — высокая явка. На избирательные участки должно прийти как можно больше людей», — заявил журналистам после голосования на местных выборах Ираклий Купрадзе, единый кандидат в мэры Тбилиси от партии «Лело — Сильная Грузия» и партии «Гахария за Грузию».

Как отметил Купрадзе, судьбу Тбилиси и Грузии решают сами избиратели.

«Если вы не хотите прошлого и хотите освободить столицу от коррупции, несправедливости, хотите, чтобы этот город и страна были без политзаключённых, коррупции, несправедливости, беззакония, некомпетентности, вы обязательно должны пойти на избирательные участки. Идите и голосуйте за будущее Грузии, не за прошлое, а за будущее. Формулировка проста: судьбу вашей столицы, Тбилиси, и всей Грузии решаете только вы, надеюсь, мирным путём. Для этого нужно пойти на избирательные участки, выразить свою поддержку политической партии, тем политическим кандидатам, которые говорят о будущем. Они не спорят друг с другом, а имеют конкретный план, с помощью которого они могут поддержать граждан, ликвидировать нищету, несправедливость и коррупцию, царящие вокруг нас», — отметил Купрадзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна