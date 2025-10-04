Купрадзе: Лучший способ защититься от избирательных фальсификаций, давления и насилия — высокая явка

«Лучший способ защититься от избирательных фальсификаций, давления и насилия — высокая явка. На избирательные участки должно прийти как можно больше людей», — заявил журналистам после голосования на местных выборах Ираклий Купрадзе, единый кандидат в мэры Тбилиси от партии «Лело — Сильная Грузия» и партии «Гахария за Грузию».



Как отметил Купрадзе, судьбу Тбилиси и Грузии решают сами избиратели.



«Если вы не хотите прошлого и хотите освободить столицу от коррупции, несправедливости, хотите, чтобы этот город и страна были без политзаключённых, коррупции, несправедливости, беззакония, некомпетентности, вы обязательно должны пойти на избирательные участки. Идите и голосуйте за будущее Грузии, не за прошлое, а за будущее. Формулировка проста: судьбу вашей столицы, Тбилиси, и всей Грузии решаете только вы, надеюсь, мирным путём. Для этого нужно пойти на избирательные участки, выразить свою поддержку политической партии, тем политическим кандидатам, которые говорят о будущем. Они не спорят друг с другом, а имеют конкретный план, с помощью которого они могут поддержать граждан, ликвидировать нищету, несправедливость и коррупцию, царящие вокруг нас», — отметил Купрадзе.







