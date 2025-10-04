Все, кто уважает демократию, должны уважать выбор народа - глава МИД Грузии

В особенности от тех стран, с которыми мы хотим интеграции и ассоциации, имею в виду западные страны, я ожидаю, что они будут уважать демократический выбор нашего народа,- указанное заявление сделала министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



По её словам, решение о том, кто будет управлять страной, городом или селом, принимают граждане Грузии.



«В целом, выборы являются важными для демократического развития любой страны, в том числе и для демократического и, что самое главное, стабильного развития нашей страны. Эти выборы важны для наших граждан. Граждане принимают участие в выборах, на которых принимают решение о том, кто будет управлять их городом, селом или страной. Это, в первую очередь, важно для нашей страны.



Что касается реакции из-за рубежа - все, кто уважает демократию, в первую очередь, должны уважать именно выбор народа. В особенности от тех стран, с которыми мы хотим интеграции и ассоциации, имею в виду западные страны, я ожидаю, что они будут уважать демократический выбор нашего народа»,- заявила Бочоришвили.



Вместе с тем, Бочоришвили прокомментировала и анонсированную оппозицией акцию протеста и отметила, что единственным путем передачи власти в демократических странах являются выборы.



«Если свобода выражения будет проходить в мирных формах, возможность для этого есть у всех. Что касается передачи власти, единственным путем передачи власти и её смены в демократических странах являются выборы. Эти люди отказываются от выборов, у них нет никакого основания и права говорить и демократии и демократических стандартах»,- заявил Бочоришвили.





