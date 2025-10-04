Папуашвили: Мы работаем по конституционному иску о признании экстремистских партий неконституционными

В соответствии с заключением Временной следственной комиссии парламента Грузии, мы работаем по конституционному иску о признании экстремистских партий неконституционными – Экстремизму нельзя противостоять сладкими речами! Демократия должна защитить себя от антидемократов и врагов демократии! – указанное заявление сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Как отметил в указанном контексте Папуашвили, необходимо использовать те законодательные инструменты, посредством которых с экстремизмом борются во всех странах.



«Напомним, что совсем недавно экстремистская организация была упразднена в Германии. Партии упраздняют в разных странах – недавно одна партия была упразднена в Молдове. Именно это и есть обороноспособная демократия. Демократия должна защитить себя от антидемократов и врагов демократии.



Против экстремистов не поможет ничего, за исключением того, чтобы им был дан законный ответ в рамках обороноспособной демократии.



Тем, у кого были ложные надежды на то, что Грузия станет марионеточным государством, граждане Грузии в очередной раз покажут, где воля грузинского народа. Это будет еще один лакмусовый тест, в том числе и для Брюсселя, - посмотрим, докажут ли они свою приверженность к истинным европейским ценностям, которые, в первую очередь, подразумевают легитимацию народа и примат его волеизъявления, или останутся в той политической интриге, которую мы видели до и после прошлогодних выборов, когда некоторые хотел видеть у власти в Грузии своих представителей-марионеток. У них есть шанс показать грузинскому народу, мы имеем дело с Европой 21-го века или Европой столетней давности. Пусть покажут, что демократия – это ценность, а не пустые слова», - заявил Папуашвили.



Напомним, что «экстремистскими» власти называют основные оппозиционные партии во главе с "Единым национальным движением".





