Бурчуладзе: Мы зачитаем декларацию, которую примет грузинской народ, и с этой минуты власть перейдет в руки народа

04.10.2025 14:18





Мы зачитаем декларацию, которую примет грузинской народ, и с этой минуты власть перейдет в руки народа, - указанное заявление у здания Тбилисского городского собрания сделал учредитель движения «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе.



По его словам, «сегодня - Дидгори».



«Дамы и господа, сегодня - Дидгори. Грузия возвращает свободу. Все на улицы, не забудьте флаги. Сегодня флаг защищает граждан Грузии. Поэтому, всё хорошо, выйдет множество народа. Мы все вместе защитим нашу страну и освободим её от Бидзины Иванишвили и его режима. Будем вместе, борьба до конца, мы победим. Победа - неизбежна. Я смотрел сейчас на большое количество полицейских сил там и тут, но скажу вам одно – зря они заставляют этих ребят терять время, ставя их на сторону изменников страны, однако я уверен, что они не поднимут на нас руку. Кто поднимет, пожалеет.



Мы пришли мирно и обязательно победим, иного пути - нет, всё будет хорошо. Выходите все на улицы, вся Грузия должна быть здесь. Здесь будет сцена, мы зачитаем декларацию, которую примет грузинской народ, и с этой минуты власть перейдет в руки народа», - заявил Бурчуладзе.





