Хазарадзе: Важно, чтобы наши граждане выразили своё конституционное право

«Важно, чтобы наши граждане выразили своё конституционное право и не дарили свой голос силе, лишившей страну свободы выбора», — заявил лидер партии «Лело — Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе.



По его словам, оппозиционные избиратели должны быть активны на выборах.



«Очень важно, чтобы наши граждане выразили своё конституционное право и не дарили свой голос силе, лишившей страну свободы выбора, силе, которая изолировала страну, лишила её европейского выбора и ввергла её в довольно серьёзный кризис, болото коррупции, криминальное болото и т.д.



Я отдал свой голос за освобождение тех городов, сёл и муниципалитетов, которые действительно принадлежат грузинскому народу, а не принадлежат какой-то банде, которая изменила наш исторический выбор. Оппозиционный избиратель должен стать активным. Вы знаете, что фальсификации в этой стране всегда были, но всему есть предел. Если избиратель активно участвует в выборах, это гарантия того, что было в 2003, 2012 годах и в те годы, когда наш избиратель был активным. Поэтому я призываю всех быть активными», — заявил Хазарадзе.







