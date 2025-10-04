Кавелашвили рассказал журналистам о разговоре с Трампом

04.10.2025





Президент Грузии Михаил Кавелашвили, чью легитимность не признают оппозиция, пятый президент страны и значительная часть грузинской общественности, после голосования на выборах рассказал о встрече с Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что встреча с президентом США состоялась, несмотря на утверждения оппонентов об обратном.



«Телевидения, партии и неправительственные организации радикального крыла все это время обманывали общество, утверждая, что это «фейк-ньюс», что президента Грузии не приглашали, что на фото Кавелашвили добавили искусственно, что встречи не было, что разговора не было. Я хочу сказать правду нашему обществу: на встречу с Трампом был приглашен президент Грузии Михаил Кавелашвили, у которого была возможность поговорить с президентом США», — заявил Кавелашвили.



Он уточнил, что во время разговора не было предварительной договоренности о телефонном звонке от Трампа, однако президент США пообещал вернуться к вопросу обновления отношений между странами.



«Связь — это не обязательно звонок», — добавил он.



Михаил Кавелашвили призвал остановить спекуляции вокруг визита и подчеркнул легитимность своего положения.



«Кто представлял грузинский народ в Америке? Кого пригласили на ужин с Трампом? Трамп пригласил президента Грузии — по имени и фамилии. Михаил Кавелашвили, президент Грузии, был приглашен на торжественный ужин — это реальность и факт», — заявил Кавелашвили.



Во время визита в Нью-Йорк Кавелашвили сообщил, что был приглашён на ужин, организованный президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.





