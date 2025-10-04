|
Бокучава: Нелегитимные власти искусственно пытаются ввести определенные ограничения
04.10.2025 18:03
Искусственно, разными методами, нелегитимные власти пытаются ввести определенные ограничения – В том числе, организаторам не дали возможность установить сцены на каких-то локациях, однако я уверена, что это никак не помешает единству народа, - указанное заявление на акции протеста сделала председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.
По ее словам, у организаторов акции есть конкретные планы, с которыми они скоро ознакомят общественность.
«Искусственно, разными методами, нелегитимные власти пытаются ввести определенные ограничения. В том числе, организаторам не дали возможность установить сцены на каких-то локациях, однако я уверена, что это никак не помешает единству народа и выходу на проспект Руставели и площадь Свободы большого количества людей для защиты будущего нашей страны, детей, их благополучия и свободы нашей страны.
Организатором, как вы знаете, является Паата Бурчуладзе и гражданское движение «Проспект Руставели». У них есть конкретные планы, с которыми они ознакомят общественность. Наш главный план – мирная, многочисленная акция, на которую, я уверена, придет очень много людей», - заявила Бокучава.
