Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бокучава: Нелегитимные власти искусственно пытаются ввести определенные ограничения


04.10.2025   18:03


Искусственно, разными методами, нелегитимные власти пытаются ввести определенные ограничения – В том числе, организаторам не дали возможность установить сцены на каких-то локациях, однако я уверена, что это никак не помешает единству народа, - указанное заявление на акции протеста сделала председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.

По ее словам, у организаторов акции есть конкретные планы, с которыми они скоро ознакомят общественность.

«Искусственно, разными методами, нелегитимные власти пытаются ввести определенные ограничения. В том числе, организаторам не дали возможность установить сцены на каких-то локациях, однако я уверена, что это никак не помешает единству народа и выходу на проспект Руставели и площадь Свободы большого количества людей для защиты будущего нашей страны, детей, их благополучия и свободы нашей страны.

Организатором, как вы знаете, является Паата Бурчуладзе и гражданское движение «Проспект Руставели». У них есть конкретные планы, с которыми они ознакомят общественность. Наш главный план – мирная, многочисленная акция, на которую, я уверена, придет очень много людей», - заявила Бокучава.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна