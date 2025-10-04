Бокучава: Нелегитимные власти искусственно пытаются ввести определенные ограничения

Искусственно, разными методами, нелегитимные власти пытаются ввести определенные ограничения – В том числе, организаторам не дали возможность установить сцены на каких-то локациях, однако я уверена, что это никак не помешает единству народа, - указанное заявление на акции протеста сделала председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



По ее словам, у организаторов акции есть конкретные планы, с которыми они скоро ознакомят общественность.



Организатором, как вы знаете, является Паата Бурчуладзе и гражданское движение «Проспект Руставели». У них есть конкретные планы, с которыми они ознакомят общественность. Наш главный план – мирная, многочисленная акция, на которую, я уверена, придет очень много людей», - заявила Бокучава.





