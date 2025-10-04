Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Четыре члена пропорционального списка Сакребуло Ниноцминда от партии «Гахария - За Грузию»


04.10.2025   18:05


Четыре члена пропорционального списка Сакребуло от партии «Гахария — За Грузию» Ниноцминда покинули партию. Об этом написала в соцсети первый номер пропорционального списка Софико Никaцадзе.

По её словам, партия Гахария вовлечена в насильственные планы, что для них неприемлемо.

«Вместе с однопартийцами — Артуром Тонаканяном, Николаем Сухаруковым и Владиславом Ананикяном, которые занимают второе, третье и четвёртое места в списке, мы присоединяемся к членам партии »Лело», которые проявили смелость и покинули свою партию из-за того, что её лидеры поддерживают насилие. Мы выходим из партии Гахария, руководство которой, несмотря на другие заявления, вовлечено в насильственные планы и не видит никакой иной перспективы», — заявила Софико Никaцадзе.


