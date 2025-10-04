Явка на муниципальных выборах в Грузии к 17:00 составила 33,5%

04.10.2025 18:41





Явка избирателей на выборы в органы местного самоуправления в Грузии на 17:00 составила 33,5%. Об этом сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани.



Свою позицию зафиксировали 1 175 817 избирателей. Всего право голоса есть у 3 513 818 избирателей.



Для сравнения – явка избирателей на прошлых выборах в органы местного самоуправления в ковидном 2021 году к 17:00 составляла 39,5%, а на прошлогодних парламентских выборах – 50,6%.



По словам Иоселиани, выборы проходят в мирной обстановке и с соблюдением процедур. Серьезных нарушений не зафиксировано.



Сегодня граждане Грузии должны выбрать 64 мэров: пять мэров самоуправляемых городов и 59 мэров районов. Для победы кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей, пришедших на выборы.



Также избираются более 2 тысяч депутатов 64 местных совещательных органов – сакребуло. Проходной барьер для партий составляет 4%.



За выборами сегодня следит всего 81 международный наблюдатель – почти в 13 раз меньше, чем в 2021 году, когда их насчитывалось 1024 человека. Миссия БДИПЧ/ОБСЕ отказалось направлять делегацию. Также ЦИК зарегистрировал более 7 тыс. местных наблюдателей. Большинство из них (около 6 тыс.) представляют две организации, которые, по данным СМИ, связаны с правящей партией «Грузинская мечта».



Восемь ведущих оппозиционных сил отказались участвовать в выборах, называя их «фарсом» и «российской спецоперацией» по легитимизации «Грузинской мечты». Они призывают сторонников бойкотировать выборы и собраться на протестную акцию в Тбилиси.





