Бурчуладзе: Сейчас не время для технического правительства, давайте возьмём власть, и тогда всё будет хорошо


04.10.2025   19:14


Лидер организации «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе заявил, что люди приходят на национальный съезд, которого у нас в Грузии никогда не было.

По его словам, сейчас не время для технического правительства — «после того, как мы возьмем власть, тогда все будет хорошо».

«Поздравляю с сегодняшним днём, сегодня гениальный день. Смотрите — люди приходят на национальный съезд, которого у нас никогда не было, мы проводим его сегодня и сегодня же хотим выпроводить Бидзину Иванишвили. Я несу ответственность — я этот человек, тот человек, и все мы. И за то, что происходит в Грузии, ответственен Бидзина Иванишвили. Никакого технического правительства — ещё не время для этого, сначала выгоним этих, захватим власть, а потом всё будет. Долой узурпаторское правительство Бидзины Иванишвили», — заявил Паата Бурчуладзе.


