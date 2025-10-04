Бурчуладзе: Сейчас не время для технического правительства, давайте возьмём власть, и тогда всё будет хорошо

04.10.2025 19:14





Лидер организации «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе заявил, что люди приходят на национальный съезд, которого у нас в Грузии никогда не было.



По его словам, сейчас не время для технического правительства — «после того, как мы возьмем власть, тогда все будет хорошо».



«Поздравляю с сегодняшним днём, сегодня гениальный день. Смотрите — люди приходят на национальный съезд, которого у нас никогда не было, мы проводим его сегодня и сегодня же хотим выпроводить Бидзину Иванишвили. Я несу ответственность — я этот человек, тот человек, и все мы. И за то, что происходит в Грузии, ответственен Бидзина Иванишвили. Никакого технического правительства — ещё не время для этого, сначала выгоним этих, захватим власть, а потом всё будет. Долой узурпаторское правительство Бидзины Иванишвили», — заявил Паата Бурчуладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





