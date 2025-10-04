В Грузии закрылись все избирательные участки

В 20:00 по местному времени в Грузии закрылись все избирательные участки. По информации ЦИК Грузии, избирательный процесс на участках прошел в спокойной обстановке.



Как было сказано на брифинге в ЦИК Грузии, по состоянию на 17:00, на избирательные участки явились 1 175 817 человек, что составляет 33.5% от общего числа избирателей.



Сегодня в Грузии проходили выборы мэров муниципалитетов и членов собраний. Выборы состоялись во всех 64 избирательных округах.





