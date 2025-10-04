Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии закрылись все избирательные участки


04.10.2025   20:28


В 20:00 по местному времени в Грузии закрылись все избирательные участки. По информации ЦИК Грузии, избирательный процесс на участках прошел в спокойной обстановке.

Как было сказано на брифинге в ЦИК Грузии, по состоянию на 17:00, на избирательные участки явились 1 175 817 человек, что составляет 33.5% от общего числа избирателей.

Сегодня в Грузии проходили выборы мэров муниципалитетов и членов собраний. Выборы состоялись во всех 64 избирательных округах.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна