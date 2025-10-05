Прокуратура Грузии начала расследование по факту «воспрепятствования работе журналистов» провластных каналов

05.10.2025





Прокуратура Грузии начала расследование по факту распыления перцового спрея и физического воспрепятствования работе журналистов провластных Первого канала и телеканала «Имеди» на сегодняшней акции протеста. Возбуждены уголовные дела.



Как сообщают в ведомстве, расследование было начато Следственным департаментом прокуратуры на основании распространенной в СМИ информации о том, что участники акции протеста незаконно воспрепятствовали журналистской деятельности Общественного вещателя и телекомпании «Имеди.



При этом многочисленные случаи насилия против журналистов критических медиа, постоянное воспрепятствование их работе (в том числе сегодня, в ходе освещения муниципальных выборов) прокуратурой последовательно игнорируются.





