Прокуратура Грузии начала расследование по факту «воспрепятствования работе журналистов» провластных каналов


05.10.2025   00:04


Прокуратура Грузии начала расследование по факту распыления перцового спрея и физического воспрепятствования работе журналистов провластных Первого канала и телеканала «Имеди» на сегодняшней акции протеста. Возбуждены уголовные дела.

Как сообщают в ведомстве, расследование было начато Следственным департаментом прокуратуры на основании распространенной в СМИ информации о том, что участники акции протеста незаконно воспрепятствовали журналистской деятельности Общественного вещателя и телекомпании «Имеди.

При этом многочисленные случаи насилия против журналистов критических медиа, постоянное воспрепятствование их работе (в том числе сегодня, в ходе освещения муниципальных выборов) прокуратурой последовательно игнорируются.


