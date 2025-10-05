|
|
|
МВД Грузии задержало всех членов оргкомитета протестной акции
05.10.2025 11:17
МВД Грузии объявило о задержании всех пятерых членов оргкомитета протестной акции, проводившейся в Тбилиси одновременно с муниципальными выборами 4 октября.
Это:
- Ираклий Надирадзе – член «Единого национального движения», депутат Тбилисского сакребуло трех созывов;
- Муртаз Зоделава – член политсовета ЕНД, бывший генпрокурор Грузии;
- Лаша Беридзе – бывший заместитель начальника Генштаба ВС Грузии;
- Паата Манджгаладзе – генекретарь партии «Стратегия Агмашенебели»;
- Паата Бурчуладзе – основатель общественной платформы «Проспект Руставели», известный оперный певец.
Им вменяют «призывы к свержению власти в Грузии» и «организацию группового насилия». Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 9 лет.
Акция протеста с заявленной целью «мирной революции» проходила в Тбилиси параллельно муниципальным выборам. Оргкомитет объявил нынешнее правительство Грузии нелегитимным и потребовал начать «мирную передачу власти». По призыву организаторов политсовета часть демонстрантов попыталась ворваться в президентскую резиденции примерно в километре от главной протестной локации.
Спецназ оттеснил протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов. На близлежащих улицах демонстранты выстроили баррикады из инвентаря баров и ресторанов. Оттуда в полицию запускали фейерверки и бросали камни.
Минздрав сообщил о госпитализации 21 сотрудника МВД и шести демонстрантов.
|
|
|
