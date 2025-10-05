МВД Грузии задержало всех членов оргкомитета протестной акции

МВД Грузии объявило о задержании всех пятерых членов оргкомитета протестной акции, проводившейся в Тбилиси одновременно с муниципальными выборами 4 октября.



Это:

- Ираклий Надирадзе – член «Единого национального движения», депутат Тбилисского сакребуло трех созывов;

- Муртаз Зоделава – член политсовета ЕНД, бывший генпрокурор Грузии;

- Лаша Беридзе – бывший заместитель начальника Генштаба ВС Грузии;

- Паата Манджгаладзе – генекретарь партии «Стратегия Агмашенебели»;

- Паата Бурчуладзе – основатель общественной платформы «Проспект Руставели», известный оперный певец.



Им вменяют «призывы к свержению власти в Грузии» и «организацию группового насилия». Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 9 лет.



Акция протеста с заявленной целью «мирной революции» проходила в Тбилиси параллельно муниципальным выборам. Оргкомитет объявил нынешнее правительство Грузии нелегитимным и потребовал начать «мирную передачу власти». По призыву организаторов политсовета часть демонстрантов попыталась ворваться в президентскую резиденции примерно в километре от главной протестной локации.



Спецназ оттеснил протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов. На близлежащих улицах демонстранты выстроили баррикады из инвентаря баров и ресторанов. Оттуда в полицию запускали фейерверки и бросали камни.

Минздрав сообщил о госпитализации 21 сотрудника МВД и шести демонстрантов.





