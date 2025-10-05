Кобахидзе: Очень многим следует ждать наказания за насилие, которое они совершили

Несколько человек уже задержаны, в первую очередь это организаторы попытки свержения - многим следует ждать наказания за насилие, совершенное против государства и правоохранительных органов, - заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По словам премьера, никто не останется безнаказанным, и закон будет очень строг к тем, кто совершил насилие.



«Хочу напомнить всем, что никто не останется безнаказанным. У нас гораздо больше ресурсов для идентификации тех, кто совершил насилие, чем даже в прошлом или позапрошлом году. Соответственно, многие люди должны ожидать наказания за насилие, совершённое ими против государства и правоохранительных органов. Закон будет действовать по отношению к ним очень строго. Мирное развитие нашей страны продолжится, и это наша первейшая ответственность перед грузинским обществом и избирателями, которые вчера с полной мобилизацией пришли на избирательные участки, поддержав сохранение мира в стране и развитие нашей страны», - заявил Кобахидзе.





