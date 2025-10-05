Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Очень многим следует ждать наказания за насилие, которое они совершили


05.10.2025   13:17


Несколько человек уже задержаны, в первую очередь это организаторы попытки свержения - многим следует ждать наказания за насилие, совершенное против государства и правоохранительных органов, - заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По словам премьера, никто не останется безнаказанным, и закон будет очень строг к тем, кто совершил насилие.

«Хочу напомнить всем, что никто не останется безнаказанным. У нас гораздо больше ресурсов для идентификации тех, кто совершил насилие, чем даже в прошлом или позапрошлом году. Соответственно, многие люди должны ожидать наказания за насилие, совершённое ими против государства и правоохранительных органов. Закон будет действовать по отношению к ним очень строго. Мирное развитие нашей страны продолжится, и это наша первейшая ответственность перед грузинским обществом и избирателями, которые вчера с полной мобилизацией пришли на избирательные участки, поддержав сохранение мира в стране и развитие нашей страны», - заявил Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна