Кобахидзе: План по замене «Нацдвижения» на «Лело» и «Гахария», разработанный «дип стейт», провалился


05.10.2025   13:29


План по замене «Нацдвижения» на «Лело» и «Гахария», разработанный «дип стейт», практически провалился. Практически, эти две политические партии теперь списаны со счетов, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции в офисе «Грузинской мечты».

По его словам, будет сделано всё для нейтрализации «Нацдвижения» до конца.

«Практически, провалился план по замене «Нацдвижения» на «Лело» и «Гахария», подготовленный «дип стейт». Практически, эти две политические партии теперь списаны со счетов. «Лело» на предыдущих выборах в прошлом году получило более 180 тысяч голосов, а теперь - половину от этого, в условиях практически полного отсутствия конкуренции на оппозиционном фланге. Что касается партии Гахария, то на предыдущих выборах она получила более 160 тысяч голосов, а сейчас получила около 50 тысяч, то есть, проекта замены провалился.

Будет сделано всё для окончательной нейтрализации антигосударственной политической силы, называемой коллективным «Нацидвижением». Вчерашние выборы стали ещё одним шагом в этом направлении. Конечно, мы продолжим заботиться обо всем этом и в будущем. Хочу поблагодарить грузинский народ, каждого избирателя, выразившего свою позицию вчера на избирательных участках, а также Центральную избирательную комиссию за администрирование выборов на очень высоком уровне», - заявил Кобахидзе.


