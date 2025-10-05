Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
МИД Молдовы выражает солидарность с населением Грузии на фоне недавнего насилия, произошедшего в Тбилиси


05.10.2025   13:57


Выражаем солидарность с населением Грузии на фоне недавнего насилия, произошедшего в Тбилиси, - об этом говорится в заявлении МИД Молдовы, опубликованном на социальной платформе X.

«Мы выступаем с призывом к сдержанности, диалогу и уважению демократических принципов. Демократия не может быть установлена ​​силой; насилие подрывает европейские ценности, которые Грузия стремится защищать», - говорится в заявлении.


