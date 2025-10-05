МИД Молдовы выражает солидарность с населением Грузии на фоне недавнего насилия, произошедшего в Тбилиси

05.10.2025 13:57





Выражаем солидарность с населением Грузии на фоне недавнего насилия, произошедшего в Тбилиси, - об этом говорится в заявлении МИД Молдовы, опубликованном на социальной платформе X.



«Мы выступаем с призывом к сдержанности, диалогу и уважению демократических принципов. Демократия не может быть установлена ​​силой; насилие подрывает европейские ценности, которые Грузия стремится защищать», - говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





