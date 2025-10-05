Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Никто не останется безнаказанным


05.10.2025   14:07


«Никто не останется безнаказанным, у нас гораздо больше ресурсов для идентификации насильников, чем это было даже в прошлом или позапрошлом году, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге, состоявшемся в офисе партии «Грузинская мечта».

По словам Кобахидзе, очень многим людям предстоит понести наказание за насилие, совершённое против государства и правоохранительных органов.

«Как вам известно, уже арестованы несколько человек. В первую очередь это организаторы попытки переворота. Также хочу напомнить всем, что никто не останется безнаказанным. У нас гораздо больше ресурсов для идентификации насильников, чем это было даже в прошлом или позапрошлом году. Соответственно, очень многим людям предстоит наказание за насилие, совершённое против государства и правоохранительных органов. Закон в их отношении будет применён с максимальной строгостью», — заявил Ираклий Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна