Кобахидзе: Никто не останется безнаказанным

05.10.2025 14:07





«Никто не останется безнаказанным, у нас гораздо больше ресурсов для идентификации насильников, чем это было даже в прошлом или позапрошлом году, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге, состоявшемся в офисе партии «Грузинская мечта».



По словам Кобахидзе, очень многим людям предстоит понести наказание за насилие, совершённое против государства и правоохранительных органов.



«Как вам известно, уже арестованы несколько человек. В первую очередь это организаторы попытки переворота. Также хочу напомнить всем, что никто не останется безнаказанным. У нас гораздо больше ресурсов для идентификации насильников, чем это было даже в прошлом или позапрошлом году. Соответственно, очень многим людям предстоит наказание за насилие, совершённое против государства и правоохранительных органов. Закон в их отношении будет применён с максимальной строгостью», — заявил Ираклий Кобахидзе.







