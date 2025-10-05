Кобахидзе заявил, что посла Грузии в США не вызывали в Госдепартамент

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что посла Грузии в США не вызывали в Госдепартамент, назвав это ложью.



Так глава правительства прокомментировал информацию о том, что Тамар Талиашвили была вызвана в Госдепартамент США, где ей выразили «глубокую обеспокоенность» из-за заявлений чиновников правительства.



Кобахидзе заявил, что Талиашвили провела встречу в Госдепе США, но это не было «дипломатической процедурой, дипломатической мерой».



Премьер отметил, что за последние дни он много раз беседовал с послом Грузии в США и что у нее было много встреч, но это не было «вызовом в Госдеп».



«Вызов — это особая дипломатическая процедура, дипломатическая мера. Его ни разу не вызывали. У нее было много встреч, в том числе в Государственном департаменте, с представителем департамента. Что касается самой коммуникации, то это закрытая информация, и мы не можем говорить об этом — неправильно: закрытый разговор должен оставаться закрытым разговором.



В целом, я вам скажу, что мы разговариваем с нашими американскими коллегами обо всем, в разных форматах, в том числе посол работает очень активно.



Мы честно говорим друг с другом о том, что нам нравится, что нам не нравится. Это всегда очень честные разговоры», — заявил Ираклий Кобахидзе.



