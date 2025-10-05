Кавелашвили: Организованные силы иностранных спецслужб призывали граждан Грузии к свержению власти

«Вчера в Грузии выборы прошли с соблюдением высших стандартов демократии. Хочу выразить огромную благодарность Избирательной комиссии Грузии и каждому её сотруднику за проявленный высокий профессионализм», — заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на брифинге, состоявшемся в администрации президента.



Кавелашвили поздравил партию «Грузинская мечта» с победой на выборах.



«Благодарю политические партии, участвовавшие в выборах. Также хочу подчеркнуть ответственность, с которой они мобилизовали избирателей, проявив высокое чувство долга перед государством. Воспользуюсь случаем, чтобы поздравить партию-победителя, каждого её представителя и кандидатов с победой и пожелать успехов», — заявил Михаил Кавелашвили.



Кроме того, президент прокомментировал события, произошедшие вчера в Тбилиси параллельно с выборами.



«К сожалению, параллельно проходила акция, направленная на свержение власти. Наше общество стало свидетелем актов вандализма и призывов. Несмотря на высокий стандарт гражданского поведения наших граждан, в Грузии всё ещё существуют силы, действующие по заданиям иностранных спецслужб. Общество наблюдало, как они вели себя здесь, рядом с тем местом, где мы находимся. Был разбит и повреждён забор вокруг одной из достопримечательностей города, которую я часто посещаю, где бывают множество людей и туристов, наслаждающихся этой красотой — и всё это вчера было разрушено. Совершение подобного насильственного акта у здания администрации президента никому не должно сойти с рук. Ещё раз повторю: силы, организованные иностранными спецслужбами, вчера призывали граждан Грузии к свержению власти. Это не останется безнаказанным — последует строгий ответ», — заявил Михаил Кавелашвили.





