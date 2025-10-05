Мэрия Тбилиси распространила заявление и фото- и видеоматериалы об инфраструктуре, поврежденной в результате вчерашних протестов

Мэрия Тбилиси распространила заявление и фото-видеоматериалы о повреждениях городской инфраструктуры, нанесённых в результате вчерашних протестных акций.



«К сожалению, был нанесён ущерб фасадам памятников культурного наследия, жалюзи и элементам декоративного художественного освещения.



На улицах Орбелиани и Табукашвили, а также на проспекте Руставели повреждены пешеходные тротуары, брусчатка, осветительные фонари и кабели. На улице Орбелиани оборваны и сломаны декоративные светильники, на улице Табукашвили сожжены мусорные контейнеры. Повреждена уличная мебель, установленная на арендованных территориях частными компаниями и владельцами кафе.



Как известно, был сломан забор во дворе администрации президента, а на противоположной стороне повреждены и согнуты болларды, отделяющие пешеходную зону от автомобильной. Различные элементы инфраструктуры — качели, растения, цветочные горшки, озеленённые участки и декоративные конструкции, размещённые на отреставрированной улице и возле кафе, в значительной степени повреждены. Часть из них подлежит восстановлению, часть полностью уничтожена.



Кроме того, в прилегающей зоне были разбиты дорожные знаки, шлагбаум, установленный у подземной парковки, указательная табличка и декоративная сцена, размещённая над парковкой со стороны улицы Орбелиани.



Что касается «Конки», столь любимой тбилисцами и гостями города, у неё повреждены несколько декоративных элементов.



Следует отметить, что компания «Тбилсервис Групп» приступила к работам сразу же, как только получила возможность зайти на место. В результате были вывезены сгоревшие и повреждённые материалы, территория была вымыта и приведена в порядок. В настоящее время сотрудники соответствующих муниципальных служб работают на месте, чтобы восстановить всё и вернуть территории её первоначальный облик», — говорится в заявлении мэрии Тбилиси.





