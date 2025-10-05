Саакашвили: Сейчас не время для жалоб — сейчас время для организованности

05.10.2025 16:06





«Сейчас не время для жалоб — сейчас время для организованности. «Революции роз» понадобилось несколько недель, Аджарской революции — шесть месяцев. Решающее слово принадлежит поколению Gen Z, которое выведет страну к миру», — написал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в социальной сети.



«Сейчас не время для жалоб, а время для организованности. «Революции роз» понадобилось несколько недель, Аджарской революции — шесть месяцев. Даже при фальсифицированных выборах «коци» (правящая партия) не смогли набрать больше 20 %. Это меньше, чем получил Шеварднадзе в 2003 году.



Надеюсь, «Лело» убедилась, что т.н выборами ничего не добиться, и вернётся в общую борьбу.



Несмотря ни на что, сотни тысяч вдохновлённых патриотов вышли на улицы, чтобы вернуть страну. Но решающее слово принадлежит поколению Gen Z, которое выведет страну к миру. Именно они доведут борьбу до окончательной победы правды», — написал Саакашвили в Facebook.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





