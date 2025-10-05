«Нацдвижение» продолжит борьбу против «мирового зла — российского империализма» и «Мечты»

«Нацдвижение» заявляет, что партия продолжает «бороться против мирового зла — российского империализма и его марионеточного режима».



В партии подчеркнули, что на акции 4 октября грузинский народ на одном из самых масштабных собраний в современной истории вновь твердо продемонстрировал очевидность политической ситуации и непоколебимую волю нации, поскольку он «не приемлет захвата страны российским марионеточным режимом Иванишвили и подтверждает всему миру нелегитимность этого режима».



Попытка «Грузинской мечты» нормализовать ситуацию, обеспечить легитимность «российской спецоперации» — выборов в органы местного самоуправления — читаем в заявлении, провалилась.



Выборы 4 октября, считают в партии Саакашвили, «продемонстрировала кризис режима Иванишвили и приближающийся конец».



В партии заявили, что всегда боролись против «мирового зла», российского империализма, в первых рядах, как и в 2008 году. И продолжат снова «защищать национальные интересы Грузии».



«Вернем нашу свободу и наше демократическое государство. Слава героям! Победа неизбежна», — говорится в заявлении ЕНД.



Напомним, на акции протеста 4 октября в Тбилиси, в день муниципальных выборов, один из главных организаторов митинга Паата Бурчуладзе провозгласил создание Национального собрания, заявив, что с этого момента власть в стране перешла в руки народа и призвал МВД не препятствовать людям и задержать лидеров «Грузинской мечты».



Сразу после него выступил один из лидеров «Национального движения» Муртаз Зоделава, который призвал «мужскую силу» протеста направиться к президентской резиденции на Атонели. В результате толпа попыталась штурмовать дворец, произошли столкновения. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ, протестующие закидывали силовиков камнями, подожгли баррикады.



По итогам событий 4 октября Паату Бурчуладзе перевели в клинику Healthycore.



Позже МВД Грузии сообщило о задержании организаторов акции протеста 4 октября Пааты Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и Лаши Беридзе. Как заявил замминистра внутренних дел Александре Дарахвелидзе, им вменяются в вину призывы к насильственной смене конституционного строя или свержению государственной власти. Оппозиционным политикам грозит до 9 лет лишения свободы.



Глава МВД Грузии Гела Геладзе заявил, что мирного свержения власти не случилось, но произошел мирный разгон. Министр допустил, что круг задержанных в связи с попыткой 4 октября сменить власть расширится.



