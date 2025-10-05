мы вступили в период, напоминающий 1980-е годы в СССР - Дзебисашвили

05.10.2025 18:04





Профессор политологии и международных отношений Университета Грузии Лаша Дзебисашвили о сложившейся ситуации:



«Краткое резюме:



По сути, ситуация вернулась к тому, что было до 4 октября, но с некоторыми отличиями:



▪️ "Мечта" объективно одержала победу на данном этапе и постарается закрепить эту победу дополнительными репрессиями... То есть, будет запрещено "ЕНД", а "LELO-Гахария" будут поставлены в роль системной оппозиции.



▪️ Существующий оппозиционный политический класс полностью исчерпал себя и самоотверженностью, импровизацией, невежеством или коллаборацией окончательно потерял связь с большей частью общества.



▪️ "Мечта" четко увидела, насколько велик протест против нее в народе, когда по одному призыву выходит 200 тысяч человек, а на полностью контролируемых выборах по всей стране, а не только в Тбилиси, ее рейтинг катастрофически упал (в пределах 20%). Эта динамика продолжится, и если "Мечта" ничего не предпримет, а экономическая ситуация ухудшится... ну, ничего хорошего это не сулит.



▪️ Мы вошли в фазу консолидированной автократии, где никто не будет защищен, и обществу придется самому выдвинуть из своей среды новых общественных и политических лидеров. Это, конечно, потребует времени, может быть, и не так много, поскольку острая геополитическая ситуация вокруг страны неизбежно приведёт к внутренним кризисам, на которые у «Мечты» нет и не будет ответов.



Таким образом, мы вступили в период, напоминающий 1980-е годы в СССР.



Посмотрим, родится ли новое национальное движение. "LELO" и Гахария забудьте... их кино закончилось (в памяти народа и в истории тоже)».





