Кайя Каллас и Марта Кос распространяют совместное заявление по поводу выборов в Грузии
05.10.2025 20:37
Верховный представитель ЕС, вице-президент Еврокомиссии Кайя Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос распространили совместное заявление по поводу выборов местного самоуправления в Грузии.
Согласно заявлению, «выборы местного самоуправления в Грузии в эту субботу прошли в среде широкомасштабного подавления инакомыслия».
«Многомесячные нападки на независимые СМИ, принятие законов, направленных против гражданского общества, заключение оппонентов и активистов, а также изменения, внесенные в избирательный кодекс в пользу правящей партии, резко сократили возможность проведения конкурентных выборов. Большая часть оппозиции бойкотировала эти выборы, и активность избирателей была относительно низкой.
Кроме того, отказ властей Грузии своевременно пригласить международных наблюдателей, в частности ОБСЕ/БДИПЧ, нанес ущерб прозрачности избирательного процесса и помешал надежному и содержательному международному наблюдению. Местные организации также воздержались от наблюдения из-за репрессивной обстановки.
Большое количество людей постоянно протестовало против репрессивной политики правящей партии «Грузинская мечта». Мы призываем освободить всех, кто был безосновательно задержан.
Мы призываем к спокойствию и сдержанности в период после выборов и призываем власти соблюдать права граждан на свободу собраний и выражения. Необходим конструктивный и инклюзивный диалог с участием всех политических акторов и гражданского общества, и мы призываем все стороны воздерживаться от насилия.
Наконец, ЕС решительно отвергает и осуждает дезинформацию касательно роли ЕС в Грузии, а также осуждает личные нападки на посла Евросоюза», - говорится в заявлении.
