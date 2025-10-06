|
|
|
МИД Норвегии назвал «печальным днем для демократии» день выборов в Грузии
06.10.2025 10:17
Печальный день для демократии в Грузии. ОБСЕ/БДИПЧ не наблюдает за ходом местных выборов, рекомендации не учтены, осуществляется прискорбное применение насилия, - об этом говорится в МИД Норвегии, распространенном в социальной сети Х.
«Репрессивные законы и аресты лидеров оппозиции еще больше снижают уровень доверия к выборам в этой стране», - указано в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна