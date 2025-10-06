МИД Норвегии назвал «печальным днем для демократии» день выборов в Грузии

Печальный день для демократии в Грузии. ОБСЕ/БДИПЧ не наблюдает за ходом местных выборов, рекомендации не учтены, осуществляется прискорбное применение насилия, - об этом говорится в МИД Норвегии, распространенном в социальной сети Х.



«Репрессивные законы и аресты лидеров оппозиции еще больше снижают уровень доверия к выборам в этой стране», - указано в заявлении.





