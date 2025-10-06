Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
МИД Норвегии назвал «печальным днем для демократии» день выборов в Грузии


06.10.2025   10:17


Печальный день для демократии в Грузии. ОБСЕ/БДИПЧ не наблюдает за ходом местных выборов, рекомендации не учтены, осуществляется прискорбное применение насилия, - об этом говорится в МИД Норвегии, распространенном в социальной сети Х.

«Репрессивные законы и аресты лидеров оппозиции еще больше снижают уровень доверия к выборам в этой стране», - указано в заявлении.


