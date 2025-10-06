|
Начинается выдача идентификационных и проездных документов нового дизайна
06.10.2025 10:51
Агентство развития государственных услуг Министерства юстиции Грузии начинает выдачу биометрических паспортов граждан Грузии и электронных видов на жительство нового поколения с обновленным дизайном.
Согласно информации агентства, новые документы будут получать лица, которые подадут заявление, начиная с 6 октября текущего года.
«Следует отметить, что размеры пошлин остаются неизменными, а владельцы действующих документов с ненарушенным сроком действия не обязаны заменять их новыми. Также в обновленном дизайне будут выдаваться следующие удостоверяющие личность и проездные документы:
– электронное удостоверение временного проживания;
– электронное удостоверение постоянного проживания;
– дипломатический паспорт;
– служебный паспорт;
– проездной документ лица, имеющего статус беженца;
– проездной паспорт лица без гражданства, имеющего статус в Грузии.
Безопасность документов нового поколения усилена современными защитными элементами, они полностью соответствуют международным стандартам, а их дизайн основан на национальной тематике и символике.
Заинтересованные лица смогут подать заявление на получение документов в территориальных службах Агентства развития государственных услуг, в филиалах Дома юстиции и в мобильных Домаx юстиции. Кроме того, подать заявку можно дистанционно — через веб-сайт Агентства: sda.gov.ge.
Выдача электронных удостоверений личности запланирована с 3 ноября 2025 года, — говорится в информации Агентства развития государственных услуг.
