Премьер Грузии поздравил экс-премьера Чехии — евроскептика Бабиша с победой его партии на выборах

06.10.2025 11:22





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил с победой на прошедших 3-4 октября парламентских выборах в Чехии лидера партии ANO — евроскептика и популиста, миллиардера Андрея Бабиша, отметив, что ожидание «новой главы партнерства» с этой европейской страной.



«Поздравляю Андрея Бабиша и движение ANO с победой на парламентских выборах в Чехии . Желаем им успехов в формировании сильного и эффективного правительства, которое будет способствовать прогрессу и процветанию чешского народа. Грузия с нетерпением ждет новой главы партнерства и более глубоких связей между нашими народами», — написал политик.



Добавим, Чехия недавно ввела санкции против чиновника МВД Грузии, судей и прокурора, а до этого — визовый режим для обладателей диппаспортов. Ограничения были применены также после разгона проевропейских акций протеста в Грузии.



Напомним, в Чехии 3-4 октября прошли парламентские выборы. На выборах палаты депутатов (нижней палаты парламента) в Чехии лидерство у движения ANO бывшего премьер-министра страны, миллиардера и евроскептика Андрея Бабиша.



По итогам подсчета 99% бюллетеней ANO набирает около 34,6%, а проевропейская партия «Вместе» (SPOLU) нынешнего премьер-министра Петра Фиалы — около 23%.



ANO, впрочем, не удастся получить собственное большинство в парламенте, поэтому движению Бабиша придется искать партнеров по коалиции и создать ее будет крайне нелегко. Работать с партией Фиалы партия ANO не готова (как, впрочем, и Фиала — с ANO).



Эксперты отмечают, что смена правительства в Чехии может передвинуть страну в одну группу со Словакией и Венгрией — под вопросом может оказаться и поддержка Украины, и многие общеевропейские инициативы.



Также кроме ANO и «Вместе», в парламент проходят еще четыре партии:



STAN («Мэры и независимые», часть нынешней правящей коалиции) набирает около 11% голосов;

проевропейская «Пиратская партия» с 8,9%;

крайне правая SPD («Свобода и прямая демократия») с 7,8%;

«Автомобилисты» (право-популистская евроскептическая партия, которая входит в одну фракцию с ANO в Европарламенте) с 6,8%.

Крайне левое движение «Хватит!» (Stačilo!), выступающее за выход из Евросоюза и упоминавшееся в качестве возможного, хотя и неочевидного, партнера ANO, 5%-ый барьер не преодолевает: у него лишь 4,3%.



Источник: SOVA

