Прокуратура официально предъявила обвинения организаторам акции в день выборов

06.10.2025 11:24





Прокуратура Грузии предъявила обвинения Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделава, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе по делам об организации и руководстве групповым насилием, попытке захвата стратегического и особо важного объекта, призывах к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти.



Как сообщили на брифинге в прокуратуре, в ходе следствия, проводимого Министерством внутренних дел, было установлено, что Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе за несколько дней до муниципальных выборов делали публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению власти, с целью мобилизации граждан, настроенных агрессивно по отношению к правительству, и их вовлечения в насильственные действия.



«В частности, Ираклий Надирадзе, Паата Бурчуладзе и Муртаз Зоделава призывали общественность к необходимости революции, в которой должны были участвовать агрессивно настроенные граждане. Они заявляли, что совместно свергнут власть, и для эффективного осуществления этого действия необходимо массовое вовлечение и объединение определённых групп общества.



Следствием также установлено, что в день местных выборов — 4 октября — Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Лаша Беридзе, Паата Манджгаладзе и другие лица приняли решение организовать групповые насильственные действия и через средства массовой информации заявили, что именно они будут организовывать и руководить этими действиями.



В тот же день на митинге на площади Свободы Паата Бурчуладзе представил собравшимся разработанный ими план действий, согласно которому участники группового насилия должны были немедленно задержать отдельных представителей власти и применить различные незаконные меры воздействия против нежелательных для них лиц.



После оглашения преступного плана Муртаз Зоделава призвал участников акции совместно направиться к зданию администрации президента Грузии, захватить его силой и не подчиняться требованиям правоохранителей. После этого Паата Бурчуладзе, Ираклий Надирадзе, Лаша Беридзе, Муртаз Зоделава и другие участники насильственных действий двинулись от площади Свободы к президентской администрации.



На прилегающих к площади Орбелиани улицах участники группового насилия целенаправленно уничтожали муниципальное и частное имущество, используя тяжёлые предметы и поджоги, часть имущества применяли для возведения баррикад, чтобы воспрепятствовать действиям правоохранительных органов и мешать восстановлению общественного порядка.



Когда организаторы и участники насильственных действий прибыли к зданию администрации президента, которое относится к стратегическим и особо важным объектам, они, действуя группой, повредили металлическое ограждение, после чего Муртаз Зоделава, Паата Бурчуладзе, Ираклий Надирадзе, Лаша Беридзе и другие участники прорвались на территорию президентской администрации, где оскорбляли и нападали на правоохранителей, забрасывая их камнями и другими тяжёлыми предметами. В результате этих действий было значительно повреждено защитное ограждение стратегического объекта, уничтожена инфраструктура на прилегающей территории, а также имущество муниципалитета и частных лиц.



Благодаря активным действиям представителей власти, направленным на защиту общественного порядка и восстановление законности, преступный план по блокированию и захвату стратегического объекта — здания администрации президента Грузии — не был реализован. Муртаз Зоделава, Паата Бурчуладзе, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе вскоре были задержаны правоохранителями.



Муртазу Зоделаве, Паате Бурчуладзе и Ираклию Надирадзе предъявлены обвинения по пункту «а» 2-й части статьи 19-222 УК Грузии (попытка захвата и блокирования стратегического и особо важного объекта, совершённая группой), части 1 статьи 225 (организация и руководство групповым насилием) и статье 317 (призывы к насильственному изменению конституционного строя и свержению государственной власти), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.



Лаше Беридзе предъявлены обвинения по пункту «а» части 2 статьи 19-222 (попытка захвата и блокирования стратегического объекта, совершённая группой) и части 1 статьи 225 (организация и руководство групповым насилием), что также предусматривает до 9 лет лишения свободы.



Паате Манджгаладзе предъявлено обвинение по части 1 статьи 225 (организация группового насилия), предусматривающее наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет», — сообщили на брифинге в прокуратуре.



Как отметили на брифинге, в Министерстве внутренних дел продолжается расследование уголовного дела с целью выявления и идентификации других лиц, причастных к преступлению.



«Прокуратура Грузии выражает благодарность Министерству внутренних дел, Службе государственной безопасности и Специальной службе государственной охраны за проведение 4 октября специальных мероприятий на высочайшем уровне», — заявили в прокуратуре.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





