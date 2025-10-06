Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку


06.10.2025   12:40


Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку.

По сообщениям французских СМИ, Себастьен Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону, который принял его отставку.

Французские СМИ сообщают, что глава правительства, назначенный 9 сентября, подвергся критике со стороны оппонентов и правых после представления части состава своего правительства 5 октября.

Себастьен Лекорню должен был представить Национальному собранию общую политику страны 7 октября.


