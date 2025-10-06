|
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку
06.10.2025 12:40
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку.
По сообщениям французских СМИ, Себастьен Лекорню подал прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону, который принял его отставку.
Французские СМИ сообщают, что глава правительства, назначенный 9 сентября, подвергся критике со стороны оппонентов и правых после представления части состава своего правительства 5 октября.
Себастьен Лекорню должен был представить Национальному собранию общую политику страны 7 октября.
