Леван Махашвили: Оппозиция столкнулась с большими проблемами, косметические изменения им не помогут

06.10.2025





«Оппозиция оказалась перед большими проблемами — косметические изменения им больше не помогут. Им необходимо кардинально изменить своё отношение и взгляды, иначе в 2028 году результат будет тем же самым», — заявил председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили.



«Пришло время, когда оппозиции нужно изменить не просто политику или направление, а многое — по существу. Конечно, отдельные косметические изменения оппозиции не помогут, ведь мы уже не раз видели подобные шаги в прошлом — менялись названия, формы, цвета. Это не работает, потому что население стало гораздо более требовательным, знающим и осознанным. Просто смена названия, баннера или партии уже недостаточна, это больше не действует.



Важно, какие шаги предпринимаешь и что ты реально сделал для народа. Если нынешняя ситуация не станет для них политическим концом, они всё равно стоят перед серьёзными проблемами — косметические изменения их не спасут. Им нужно ясно изменить своё отношение и взгляды, потому что в противном случае в 2028 году результат будет таким же. А если нет — то »Грузинская мечта» получит ещё более улучшенный результат», — заявил Махашвили.





