Самадашвили: «Лело» должна занять свои законные места в Сакребуло

06.10.2025





Член партии «Лело» Саломе Самадашвили считает, что партия должна занять принадлежащие ей по закону места в Сакребуло.



«Что касается качества прошедших выборов, то вчера мы увидели заявление Евросоюза, в котором ясно говорится, что сегодня в Грузии невозможно говорить о демократических выборах. Если »Грузинская мечта» пыталась кого-то обмануть, будто после проведения местных выборов у нее появился какой-то ресурс для перезагрузки отношений с Евросоюзом, — этого не произошло.



Несмотря на это, мы вступили в эту борьбу именно для того, чтобы не оставить »Грузинской мечте» возможности в одиночку контролировать те места, где граждане Грузии находятся в особенно тяжелом положении. Именно поэтому мы считаем, что наши представители должны защищать интересы грузинского народа на местах, и это должно продолжаться столько, сколько потребуется.



В конечном итоге, я думаю, »Грузинской мечте» очень скоро придется назначить в стране новые парламентские выборы. Наши члены, несмотря на сильнейшее давление, в первую очередь предложили себя грузинскому народу для защиты его интересов. С другой стороны, защита интересов наших избирателей, которые, несмотря на давление, проголосовали за наше политическое объединение, требует от нас уважения к ним», — заявила Саломе Самадашвили.



На вопрос журналиста: «Если вы собираетесь работать в местных советах, было ли правильным решение отказаться от парламентских мандатов?» Самадашвили ответила:



«Российский парламент не имеет легитимности, признанной международным сообществом, в том числе в результате решения оппозиции. Мы отказались от парламентского представительства, и это было единственно правильным решением. Органы местного самоуправления не формируют внешнюю политику страны. Их повестка — забота о местных проблемах и вызовах. Мы не намерены оставлять общество, уже доведённое до нищеты и покинутое коррумпированным российским режимом, в одиночестве перед их местными проблемами».



Согласно законодательству, места в Сакребуло получают те партии, которые преодолели 4-процентный барьер. Партия «Лело» преодолела этот барьер как в Тбилиси (9,938 %), так и в регионах (6,715 %).





