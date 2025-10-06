Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В МИД Латвии считают, что выборы в Грузии не могут быть названы ни демократическими, ни свободными


06.10.2025   15:26


Выборы, в ходе которых были задержаны лидеры оппозиции, имели место преследования в отношении представителей медии и гражданского общества, без обеспечения наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ, не могут быть названы демократическими и свободными, - указанное заявление распространяет МИД Латвии.

«Грузинские власти должны освободить всех незаконно задержанных», - говорится в заявлении ведомства.

МИД Латвии также призвал правящую партию «Грузинская мечта» к продолжению инклюзивного диалога.

«Призываем к спокойствию и сдержанности, а также призываем «Грузинскую мечту» к продолжению инклюзивного диалога с гражданами Грузии», - говорится в заявлении.


