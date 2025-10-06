|
В МИД Латвии считают, что выборы в Грузии не могут быть названы ни демократическими, ни свободными
06.10.2025 15:26
Выборы, в ходе которых были задержаны лидеры оппозиции, имели место преследования в отношении представителей медии и гражданского общества, без обеспечения наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ, не могут быть названы демократическими и свободными, - указанное заявление распространяет МИД Латвии.
«Грузинские власти должны освободить всех незаконно задержанных», - говорится в заявлении ведомства.
МИД Латвии также призвал правящую партию «Грузинская мечта» к продолжению инклюзивного диалога.
«Призываем к спокойствию и сдержанности, а также призываем «Грузинскую мечту» к продолжению инклюзивного диалога с гражданами Грузии», - говорится в заявлении.
