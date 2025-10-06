Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Бывшего главу НБГ вызвали в суд для дачи показаний по делу о попытке саботажа


06.10.2025   17:46


Бывший президент Национального банка Грузии Гиорги Кадагидзе вызван в суд для дачи показаний по делу о так называемой попытке саботажа.

Как пишет Кадагидзе в FB, его участие в этом деле ограничивается лишь перечислением нескольких тысяч лари.

«Иду на допрос в суд по так называемому делу о саботаже, известному в народе под названием «фонды» или «маски». Мое участие в этом благом деле ограничивается перечислением нескольких тысяч лари. Единственное, о чем я сожалею, это о том, что не смог больше помочь молодым людям, избитым, замученным и арестованным за европейское будущее. Мы обязательно победим».

Напомним, что на основании ходатайства прокуратуры Тбилисский городской суд арестовал банковские счета семи неправительственных организаций, в том числе «Справедливых выборов», IDFI и «Центра социальной справедливости».

Дело касается расследования по фактам попытки саботажа, помощи враждебной деятельности иностранной организации, а также мобилизации финансов для деятельности, направленной против конституционного строя и национальной безопасности Грузии.

Прокуратура уже допросила по делу руководителей нескольких неправительственных организаций, а также благотворительных фондов.


