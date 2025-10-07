«Мечта»: Высылка тех или иных послов контрпродуктивна, пока их назначают управляемые Deep State еврократы

07.10.2025 12:14





Лидер парламентского большинства партии «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалия заявил, что требование населения Грузии касательно высылки того или иного посла будет контрпродуктивным до тех пор, пока решение о назначении послов принимает европейская бюрократия, управляемая Deep State.



По его словам, Грузия годами выстраивала отношения с конкретными странами, и теперь управляемая Deep State еврократия и недипломатичные действия послов не позволят испортить достигнутые результаты.



«Как грузинское, так и международное сообщество видят, что мы продолжаем профессиональные отношения с этими послами, странами, организациями и институтами и не предпринимаем решительных шагов, которых требует большинство населения нашей страны. Конечно, наша политика основана на конкретном плане.



Мы неоднократно заявляли, что влияние Deep State сегодня отчетливо ощущается в структурах ЕС, и многие еврократы работают на них. Соответственно, когда мы видим, насколько сложной сегодня является Европа, насколько велико там влияние Deep State, сколько стран ЕС и структур Евросоюза оказались в сложной ситуации.



Поведение конкретных послов не должно вызывать у нас удивления, потому что бюрократия ЕС состоит из представителей тех стран, послы которых ведут себя так грубо и недипломатично в Грузии.



Учитывая все вышесказанное, очевидно, что требование населения Грузии о высылке того или иного посла будет контрпродуктивным до тех пор, пока бюрократия ЕС, управляемая Deep State, принимает решение о назначении послов», — заявил представитель «Мечты».



Ираклий Кирцхалия также отметил, что высылка посла конкретной страны приведет к ряду дипломатических шагов, которые негативно скажутся на отношениях между Грузией и конкретными странами.



Он подчеркнул, что влияние Deep State в Европе рано или поздно ослабнет, а Грузия остается в режиме односторонней дружбы, поскольку считает, что существующая ситуация носит временный характер.



«Мы будем оставаться в режиме односторонней дружбы до тех пор, пока Европа не освободится от влияния Deep State. В то же время мы сделаем все для того, чтобы влияние Deep State не распространилось на Грузию, потому что мы уже знаем последствия этого для нашей страны и народа. Мы верим, что с таким отношением мы добьемся результата», — заключил Кирцхалия.



Добавим, что одна из претензий Брюсселя к властям Грузии — антиевропейская риторика и словесные нападки на посла ЕС, Германии и ряда тех, кто выступает с критикой действий «Грузинской мечты».



ЕС сократил политические контакты с правительством Грузии, прекратил финансирование новых госпроектов и выражает озабоченность по поводу задержаний лидеров оппозиции, призывая власти прислушаться к тем, кто продолжает протестовать на площади Руставели с 28 ноября 2024 года.



Источник: СОВА

