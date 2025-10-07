|
|
|
«Мечта»: Высылка тех или иных послов контрпродуктивна, пока их назначают управляемые Deep State еврократы
07.10.2025 12:14
Лидер парламентского большинства партии «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалия заявил, что требование населения Грузии касательно высылки того или иного посла будет контрпродуктивным до тех пор, пока решение о назначении послов принимает европейская бюрократия, управляемая Deep State.
По его словам, Грузия годами выстраивала отношения с конкретными странами, и теперь управляемая Deep State еврократия и недипломатичные действия послов не позволят испортить достигнутые результаты.
«Как грузинское, так и международное сообщество видят, что мы продолжаем профессиональные отношения с этими послами, странами, организациями и институтами и не предпринимаем решительных шагов, которых требует большинство населения нашей страны. Конечно, наша политика основана на конкретном плане.
Мы неоднократно заявляли, что влияние Deep State сегодня отчетливо ощущается в структурах ЕС, и многие еврократы работают на них. Соответственно, когда мы видим, насколько сложной сегодня является Европа, насколько велико там влияние Deep State, сколько стран ЕС и структур Евросоюза оказались в сложной ситуации.
Поведение конкретных послов не должно вызывать у нас удивления, потому что бюрократия ЕС состоит из представителей тех стран, послы которых ведут себя так грубо и недипломатично в Грузии.
Учитывая все вышесказанное, очевидно, что требование населения Грузии о высылке того или иного посла будет контрпродуктивным до тех пор, пока бюрократия ЕС, управляемая Deep State, принимает решение о назначении послов», — заявил представитель «Мечты».
Ираклий Кирцхалия также отметил, что высылка посла конкретной страны приведет к ряду дипломатических шагов, которые негативно скажутся на отношениях между Грузией и конкретными странами.
Он подчеркнул, что влияние Deep State в Европе рано или поздно ослабнет, а Грузия остается в режиме односторонней дружбы, поскольку считает, что существующая ситуация носит временный характер.
«Мы будем оставаться в режиме односторонней дружбы до тех пор, пока Европа не освободится от влияния Deep State. В то же время мы сделаем все для того, чтобы влияние Deep State не распространилось на Грузию, потому что мы уже знаем последствия этого для нашей страны и народа. Мы верим, что с таким отношением мы добьемся результата», — заключил Кирцхалия.
Добавим, что одна из претензий Брюсселя к властям Грузии — антиевропейская риторика и словесные нападки на посла ЕС, Германии и ряда тех, кто выступает с критикой действий «Грузинской мечты».
ЕС сократил политические контакты с правительством Грузии, прекратил финансирование новых госпроектов и выражает озабоченность по поводу задержаний лидеров оппозиции, призывая власти прислушаться к тем, кто продолжает протестовать на площади Руставели с 28 ноября 2024 года.
