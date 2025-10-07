Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
ЕНД: Четверо из задержанных вчера - члены нашей партии


07.10.2025   12:15


По информации «Единого национального движения», 4 из задержанных в связи с событиями в Тбилиси 4 октября являются членами «Единого национального движения».

По их словам, цель режима - запугать патриотов.

«Вчера вечером режим российских криминалов и предателей задержал 15 совершенно безвинных, мирных демонстрантов, в числе которых четыре члена «Единого национального движения»: Александр Хабеишвили, Серго Мегрелишвили, Або Навериани и Каха Мжаванадзе.

Задача режима - запугать патриотов, чтобы они прекратили борьбу за освобождение Грузии от марионеточного режима России.

Они не понимают, что грузинский народ никогда не смирится с российским правлением, никогда не смирится с присвоением Грузии бандой криминалов.

Мирная борьба продолжится и завершится победой грузинского народа! Солидарность и поддержка всем политическим заключенным режима! Слава Грузии!», - говорится в заявлении.

Напомним, по данным МВД, в связи с событиями, произошедшими в Тбилиси 4 октября, задержаны 13 человек, а двое пока скрываются.

Следствие ведется по статьям 317, 222, 225 и 187 УК.


