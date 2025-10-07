|
ЕНД: Четверо из задержанных вчера - члены нашей партии
07.10.2025 12:15
По информации «Единого национального движения», 4 из задержанных в связи с событиями в Тбилиси 4 октября являются членами «Единого национального движения».
По их словам, цель режима - запугать патриотов.
«Вчера вечером режим российских криминалов и предателей задержал 15 совершенно безвинных, мирных демонстрантов, в числе которых четыре члена «Единого национального движения»: Александр Хабеишвили, Серго Мегрелишвили, Або Навериани и Каха Мжаванадзе.
Задача режима - запугать патриотов, чтобы они прекратили борьбу за освобождение Грузии от марионеточного режима России.
Они не понимают, что грузинский народ никогда не смирится с российским правлением, никогда не смирится с присвоением Грузии бандой криминалов.
Мирная борьба продолжится и завершится победой грузинского народа! Солидарность и поддержка всем политическим заключенным режима! Слава Грузии!», - говорится в заявлении.
Напомним, по данным МВД, в связи с событиями, произошедшими в Тбилиси 4 октября, задержаны 13 человек, а двое пока скрываются.
Следствие ведется по статьям 317, 222, 225 и 187 УК.
