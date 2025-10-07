«Грузинская мечта» не теряет надежды на ответ Трампа

Премьер-министр правительства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе констатировал, что Вашингтон молчит в ответ на предложения Тбилиси о перезагрузке отношений.



«Мы хотим перезагрузить отношения с США и восстановить стратегическое партнерство, но пока <в Вашингтоне> молчат», — сказал Кобахидзе.



Ранее два письма были отправлены из Тбилиси в Вашингтон — одно написал сам Кобахидзе, второе — президент Кавелашвили. Оба упрекали американскую администрацию в том, что она не уделяет должного внимания Грузии, что странно при «ценностном совпадении».



Кобахидзе отметив, что несмотря на то, что Вашингтон при администрации Трампа до сих пор не дал Тбилиси ожидаемого ответа, ни одна из последних встреч представителей грузинской и американской сторон «не была напряженной».



«В отличие от предыдущей администрации, в новой ситуации не было <ни одной> напряженной встречи. Мы готовы к перезагрузке отношений. Главное, чтобы кто-то показал нам, что не смотрит на нас как на врагов. Это минимальное требование», — заявил Кобахидзе.



Администрация Трампа до сих пор не отменила ни одно из решений и санкций по Грузии, принятых в период президентства Байдена, в том числе о приостановке стратегического партнерства и введений финансовых санкций против Бидзины Иванишвили.



