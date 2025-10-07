В МИД завершилась встреча с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса

07.10.2025 13:31





В Министерстве иностранных дел завершилась встреча с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.



По информации министерства, основной темой беседы на встрече в МИД были выборы в органы местного самоуправления и события, произошедшие 4 октября.



С представителями дипломатического корпуса встретился первый заместитель министра Георгий Зурабашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





