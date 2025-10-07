|
В МИД завершилась встреча с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса
07.10.2025 13:31
В Министерстве иностранных дел завершилась встреча с представителями аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.
По информации министерства, основной темой беседы на встрече в МИД были выборы в органы местного самоуправления и события, произошедшие 4 октября.
С представителями дипломатического корпуса встретился первый заместитель министра Георгий Зурабашвили.
