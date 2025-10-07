Бурчуладзе и другие лидеры оппозиции приговорены к предварительному заключению

Лидеры движения «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе, бывший главный прокурор, член «Национального движения» Муртаз Зоделава, один из лидеров «Нацдвижения» Ираклий Надирадзе, член «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе были приговорены к тюремному заключению в качестве меры пресечения.



Решение приняла судья Тбилисского городского суда Лела Маридашвили.



На заседании суда обсуждался вопрос о применении мер пресечения в отношении задержанных 4 октября, в день выборов в органы местного самоуправления и штурма резиденции президента Грузии.



Государственное обвинение требовало применения в отношении всех пятерых самой суровой меры пресечения — заключения под стражу, в то время как защита требовала содержания задержанных без меры пресечения.



Однако прокурор Важа Тодуа заявил, что существует опасность сокрытия обвиняемых, совершения нового преступления и уничтожения улик. Он подробно объяснил действия подсудимых и заявил, что представлены доказательства, видеозаписи.



Адвокаты не согласились с ходатайством прокуратуры. Они заявили о политически мотивированном деле и просили оставить задержанных без меры пресечения.



Подсудимые воспользовались выступлением, никто из них не считает себя виновным в предъявленных обвинениях.



Муртазу Зоделава, Паате Бурчуладзе и Ираклию Надирадзе были предъявлены обвинения по статье 19-222, части 2, подпункту «А» Уголовного кодекса Грузии (попытка захвата и блокирования объектов стратегического и особого значения, совершенная группами); статье 225, части первой (организация и руководство групповым насилием) и статье 317 (призыв к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государства влечет за собой тюремное заключение), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.



Лаша Беридзе был обвинен по подпункту «А» пункта 2 статьи 19-222 Уголовного кодекса Грузии (попытка захвата и блокирования объектов стратегического и особого значения, совершенная группами) и статье 225 (организация и руководство групповым насилием), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.





