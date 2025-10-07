|
|
|
Бурчуладзе и другие лидеры оппозиции приговорены к предварительному заключению
07.10.2025 14:18
Лидеры движения «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе, бывший главный прокурор, член «Национального движения» Муртаз Зоделава, один из лидеров «Нацдвижения» Ираклий Надирадзе, член «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе были приговорены к тюремному заключению в качестве меры пресечения.
Решение приняла судья Тбилисского городского суда Лела Маридашвили.
На заседании суда обсуждался вопрос о применении мер пресечения в отношении задержанных 4 октября, в день выборов в органы местного самоуправления и штурма резиденции президента Грузии.
Государственное обвинение требовало применения в отношении всех пятерых самой суровой меры пресечения — заключения под стражу, в то время как защита требовала содержания задержанных без меры пресечения.
Однако прокурор Важа Тодуа заявил, что существует опасность сокрытия обвиняемых, совершения нового преступления и уничтожения улик. Он подробно объяснил действия подсудимых и заявил, что представлены доказательства, видеозаписи.
Адвокаты не согласились с ходатайством прокуратуры. Они заявили о политически мотивированном деле и просили оставить задержанных без меры пресечения.
Подсудимые воспользовались выступлением, никто из них не считает себя виновным в предъявленных обвинениях.
Муртазу Зоделава, Паате Бурчуладзе и Ираклию Надирадзе были предъявлены обвинения по статье 19-222, части 2, подпункту «А» Уголовного кодекса Грузии (попытка захвата и блокирования объектов стратегического и особого значения, совершенная группами); статье 225, части первой (организация и руководство групповым насилием) и статье 317 (призыв к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государства влечет за собой тюремное заключение), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.
Лаша Беридзе был обвинен по подпункту «А» пункта 2 статьи 19-222 Уголовного кодекса Грузии (попытка захвата и блокирования объектов стратегического и особого значения, совершенная группами) и статье 225 (организация и руководство групповым насилием), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна