Зоделава: Иного выхода нет, кроме как мирная революция в Грузии

07.10.2025 14:46





Муртаз Зоделава, экс-генпрокурор, член «Национального движения», заявил, что есть единственное решение — это мирная революция, поскольку у «Грузинской мечты» захвачены бразды правления, все рычаги.



«Вы должны понимать, что мое внутреннее настроение, встревоженность, подсказывает мне, что иначе невозможно. Иного выхода нет. Рычаги управления захвачены от начала до конца. Поэтому у грузинского народа нет другого пути, кроме как найти в себе силы и совершить мирную революцию.



Для большинства <населения> Грузии, для проевропейцев, не остается пространства. Обладание всеми государственными рычагами является огромной силой, которая сеет страх. Проблема утечки усугубляется.



Кроме мирной революции, выхода нет. В противном случае Бидзина не пойдет на уступки. Больше всего он посеял страх в своей собственной команде. Бюджет также превратился в рычаг для захвата Грузии», — заявил Зоделава на суде.



Напомним, 7 октября лидер движения «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе, бывший главный прокурор, член «Национального движения» Муртаз Зоделава, член «Нацдвижения» Ираклий Надирадзе, один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе были приговорены к тюремному заключению в качестве меры пресечения.



Решение приняла судья Тбилисского городского суда Лела Маридашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





