Европарламент проголосует по новым нормам приостановления безвиза — это касается и Грузии

07.10.2025 14:46





Депутаты Европарламента (ЕП) 7 октября проголосуют по новым правилам приостановления безвизового режима со странами, не входящими в ЕС.



Новый механизм приостановления визового режима позволит блоку быстрее отменять безвизовые поездки из стран, которые представляют угрозу безопасности или нарушают права человека.



Этот механизм касается 61 страны, включая Грузию, граждане которой в настоящее время могут въезжать в Шенгенскую зону без визы с краткосрочным визитом (на 90-180 дней).



Это позволит Еврокомиссии вновь ввести визовые требования — сначала временно, а затем, возможно, и навсегда, в случае значительного увеличения рисков для безопасности или незаконного въезда.



«Реформа, заранее согласованная с Советом <Европы> в июне, добавляет новые основания для приостановления действия, а именно:



гибридные угрозы (например, финансируемая государством инструментализация мигрантов);

схемы получения гражданства инвесторами (т.н. «золотые паспорта»), которые вызывают опасения по поводу безопасности;

несоответствие визовой политики требованиям ЕС;

нарушение Устава ООН;

серьезные нарушения международного права в области прав человека или гуманитарного права;

невыполнение решений Международного суда (МУС)», — говорится в пресс-релизе Европарламента.

Напомним, в ЕС все чаще звучат обсуждения возможного пересмотра визового режима: в июне Совет ЕС и Европарламент согласовали новые правила, позволяющие приостанавливать безвизовый режим за системные нарушения демократических принципов, прав человека или при наличии гибридных угроз. При этом Брюссель дал властям Грузии срок — до 1 сентября, чтобы продемонстрировать выполнение ключевых условий и сохранить доверие в вопросе либерализации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





