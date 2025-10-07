Выборы 4 октября стали самыми дорогими выборами органов местного самоуправления в истории

Выборы, прошедшие 4 октября, стали самыми дорогими выборами органов местного самоуправления в истории, проведёнными при власти «Грузинской мечты».



В отличие от трёх предыдущих выборов, в этом году второго тура не будет. Из-за бойкота выборов со стороны части оппозиции, «Мечта» по данным ЦИК, выиграла без конкуренции 26 из 64 округов с результатом 100%.



Расходы на проведение второго тура будут сэкономлены, однако даже без этого выборы 4 октября этого года стали самыми дорогими выборами местного самоуправления в истории, проведёнными при власти «Грузинской мечты».



По суммарным избирательным расходам, нынешние выборы обойдутся на 26,5 млн лари дороже, чем проведение первого и второго туров вместе в 2021 году.



ЦИК предусмотрела на это почти 81 млн лари из бюджета в 129,1 млн лари.

В свою очередь, нынешний бюджет ЦИК рекордный по сравнению с предыдущими годами: финансирование в 129,1 млн лари превышает бюджет 2021 года на 46,2 млн.



ЦИК объясняет рост избирательных расходов увеличением нескольких категорий затрат. Отмечается, что в отличие от выборов 2021 года, в этом году процедура голосования в основном проходила с использованием электронных технологий, поэтому основной расход связан с обновлением электронной избирательной базы и другими административными расходами, связанными с её обслуживанием. Зарплаты работников участковых комиссий также увеличились на 20%.



По данным ЦИК, из предусмотренных планом на нынешние выборы 81 млн лари, на данный момент освоено около 79 млн. Поскольку избирательный бюджет ещё не закрыт, ЦИК не исключает возможность экономии определённой суммы.







