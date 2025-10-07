Члены семей задержанных лидеров акции открыто говорили о предательстве - Леван Саникидзе

07.10.2025 16:52





Организаторы имели план. Члены их семей открыто говорили о предательстве. Важно, чтобы они объяснили, какое предательство имело место, кем были те, кто отклонился от плана, - заявил один из лидеров «Единого национального движения» Леван Саникидзе.



По его словам, главное, чтобы борьба продолжалась и у задержанных было ощущение скорого оформления победы.



«Судья, бывший член сакребуло от «Грузинской мечты», который на суде, по моему глубокому убеждению, вел себя разнузданно, оскорбляя людей и допуская унизительные реплики. Государственный переворот в стране произошёл 26 октября 2024 года, когда выборы были сфальсифицированы, и страна на уровне декларирования, свернула с европейского пути развития. Более 400 человек с тяжелыми повреждениями здоровья и не смогут найти справедливости, пока Иванишвили находится у власти. Тюрьмы заполняются политзаключёнными. «Грузинская мечта» в международной изоляции, и этим губит и страну. Невообразимая новая волна вынужденной эмиграции. В такой ситуации невозможно, чтобы эта власть была победившей.



4 октября была программа-минимум и программа-максимум. Минимум был в том, чтобы на улицы вышло множество людей, делигитимизация т.н. выборов, у Иванишвили не должно было быть возможности создать какую-то ширму, будто грузинский народ смирился со статусом-кво. Что касается второго плана, организаторы имели план, члены их семей открыто говорили о предательстве, поэтому важно, чтобы с их стороны было больше разъяснений, какое предательство имело место и кто эти влиятельные лица, которые были частью этого плана, но в конце изменили подходы», - заявил Леван Саникидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





